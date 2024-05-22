Dolar merkezin kararına odaklandı

Dolar kuru 14.20’de 32,17 seviyesinde yatay seyirde bulunuyor. Karar öncesi hatada karışık seyir sergileyen kur, bugün daha sakin bir seyir sergiliyor.

Euro/TL’de de görünüm aynı şekilde. Euro/TL aynı saat diliminde 34,86 seviyesinde sessiz bir seyirde hareketleniyor.

MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR

Yurtiçinde tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararına çevrildi. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Merkez Bankası’nın karar metninde yer alacak ifadeler piyasalar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Bu ay ise faizlerde değişikliğe gidilmeyerek sabit bırakılması bekleniyor.

PİYASANIN BEKLENTİSİ

Bloomberg HT faiz ankatine katılım sağlayan 26 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayındaki TCMB toplantısında bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde oldu.

23 Mayıs Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için ankete katılan 26 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasını öngörüyor.

Bu anket döneminde 22 kurum, 2024’ün sonuna dair faiz tahminini de yayımladı. Bu veriler kapsamında, piyasanın Mayıs ayında yaptığı 2024’ün sonunda politika faizi için tahmini yüzde 47,5 seviyesinde gerçekleşti.

2024’ün sonunda faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti ise yüzde 40 düzeyinde gerçekleşti.

Ankete katılan 22 kurumdan 1 tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan ilk indirim hamlesini Eylül’de beklerken, 4 kurumun beklentisi ilk indirimin Ekim ayında olacağı yönündeyken, 5 kurumun beklentisi Kasım ayına, 3 kurumun ki Aralık ayına ifade ediyor.