Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek

Selçuk Geçer, güvenli bir liman olarak bilinen altın için dikkat çeken uyarılar yaptı. Yatırım için altın ve dolar almayı düşünen için uygun zamanı açıklayarak artış yaşanacak tarihi de açıkladı. Geçer "Zengin olmak isteyenler parasını buna yatırsın" diyerek büyük tüyoyu açıkladı.