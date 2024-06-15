Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek

Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek
Düzenleme: Kaynak: Yurt Gazetesi

Dolar kahini olarak nam salan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin parasını hangi yatırım aracına yatırması gerektiğini açıklayarak büyük tüyoyu verdi.

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Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek 1

Türk insanı çoğunluğu kısa yoldan köşeyi dönüp maddi olarak rahatlamanın hesabını yapar hale geldi. Bunda en önemli faktör ise alım gücünün her geçen gün daha düşmesi etken oldu.

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Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek 2

Dolar kahini olarak nam salan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, parasını 2'ye, 3'e hatta 5'e katlamak isteyenlere hangi yatırım araçlarına yönelmesi gerektiğinin rotasını çizdi. Geçer bunu yapanların kara geçeceğini ileri sürdü.

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Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek 3

Selçuk Geçer, güvenli bir liman olarak bilinen altın için dikkat çeken uyarılar yaptı. Yatırım için altın ve dolar almayı düşünen için uygun zamanı açıklayarak artış yaşanacak tarihi de açıkladı. Geçer "Zengin olmak isteyenler parasını buna yatırsın" diyerek büyük tüyoyu açıkladı.

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Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek 4

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kendisine gerek sosyal medya hesaplarından ya da karşılaştıkları mkişelirin en çok sorduğu soruya verdiği cevabı bir kez daha açıkladı.

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Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek 5

Altın fiyatlarını soranlara seslenen dolar kahini Geçer, altının henüz zirve görmediğini açıkladı. Geçer, FED faiz indirimini veya faizlerini tepe noktasını ulaştırması durumunda asıl sıçramanın görüleceğine dikkat çekti.

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Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek 6

Dolar ve altının zirve yapacağını söyleyen Geçer "FED'in açıklamasından sonra dolar ve altında bir sıçrama bekleniyor. Şu an bozdurmak kazançtan çok kaybettirir" görüşünde.

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Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek 7

Selçuk Geçer bu açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi. Diğer ekonomistler de dolar ve altındaki artışın süreceğini belirtti.

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