Dolar kahini Selçuk Geçer zengin olmanın rotasını çizdi. Yatırımını buraya yapanlar köşeyi dönecek

Türk insanı çoğunluğu kısa yoldan köşeyi dönüp maddi olarak rahatlamanın hesabını yapar hale geldi. Bunda en önemli faktör ise alım gücünün her geçen gün daha düşmesi etken oldu.
Dolar kahini olarak nam salan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, parasını 2'ye, 3'e hatta 5'e katlamak isteyenlere hangi yatırım araçlarına yönelmesi gerektiğinin rotasını çizdi. Geçer bunu yapanların kara geçeceğini ileri sürdü.
Selçuk Geçer, güvenli bir liman olarak bilinen altın için dikkat çeken uyarılar yaptı. Yatırım için altın ve dolar almayı düşünen için uygun zamanı açıklayarak artış yaşanacak tarihi de açıkladı. Geçer "Zengin olmak isteyenler parasını buna yatırsın" diyerek büyük tüyoyu açıkladı.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kendisine gerek sosyal medya hesaplarından ya da karşılaştıkları mkişelirin en çok sorduğu soruya verdiği cevabı bir kez daha açıkladı.
Altın fiyatlarını soranlara seslenen dolar kahini Geçer, altının henüz zirve görmediğini açıkladı. Geçer, FED faiz indirimini veya faizlerini tepe noktasını ulaştırması durumunda asıl sıçramanın görüleceğine dikkat çekti.
Dolar ve altının zirve yapacağını söyleyen Geçer "FED'in açıklamasından sonra dolar ve altında bir sıçrama bekleniyor. Şu an bozdurmak kazançtan çok kaybettirir" görüşünde.
Selçuk Geçer bu açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi. Diğer ekonomistler de dolar ve altındaki artışın süreceğini belirtti.