Dolar kuru 23 TL’de sabitlendi. Altında yatan gerçeği Bloomberg açıkladı

Dolar/TL, bir gecede yüzde 7'den fazla değer kazanarak 21 liradan 23,46 liraya kadar yükseldi ve tarihi bir rekor kırdı. Doların 25 lirayı aşacağı beklentisi varken, kurun 23,20 lirada dengelenmesinin sebebi belli oldu:Kamu bankaları yeniden devreye girdi.

Dolar kuru 23 TL’de sabitlendi. Altında yatan gerçeği Bloomberg açıkladı

Bloomberg'in haberine göre, dolar/TL kurundaki yükselişi durdurmak için kamu bankaları bugün tekrar döviz satmaya başladı. Bu uygulama, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mehmet Şimşek yönetiminde geçici olarak askıya aldığı bir politikaydı. Ancak kurdaki artışın yüzde 6'yı geçmesi üzerine kamu bankaları yeniden kura müdahale etti.

Yabancı yatırımcılar bu durumu "normalleşme sinyali" olarak gördü

Kamu bankalarının döviz satışını durdurması ve dolar/TL kurunun yükselmesi, yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'nin ekonomik politikalarında "normalleşme sinyali" olarak algılandı. Dün, kamu bankalarının yeniden devreye girmesiyle kurda yükseliş sınırlanırken, bugün saat 14.38 itibarıyla dolar/TL 23,37 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye'nin kredi risk primi arttı

Kamu bankalarının bugün yeniden kura müdahale politikasına dönmesiyle Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) de tekrar yükselişe geçti ve dün 483 baz puan iken bugün 516 baz puana çıktı. Böylece CDS haziran ayında ilk kez artmış oldu.

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