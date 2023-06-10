Ünlü ekonomist doların önümüzdeki hafta ne kadar olacağını açıkladı

Ekonomist Mustafa Sönmez, doların önümüzdeki hafta geleceği seviyeye açıklayarak "Kara kış hüküm sürecektir" dedi.

Ünlü ekonomist doların önümüzdeki hafta ne kadar olacağını açıkladı

Editör: Erhan Songür

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor. Türk lirası dolar ve euro dahil birçok para birimi karşısında eridi girdi. Döviz kurundaki hareketliliğin ardından zamlar art arda yağdı. Zamların karşısında vatandaşın alım gücü de düştü.

"DOLAR 24-25 LİRAYI GÖRÜR"

Ekonomist Mustafa Sönmez, yeni ekonomi politikaları ve piyasalardaki güvensizlik ortamına dikkat çekti.

Sönmez, bir haftada TL karşısında yüzde 10 değer kazanan ABD Doları’nın önümüzdeki hafta 24-25 lira seviyesine ulaşacağını belirtti.

Artan faizlerle yabancı yatırımcıyı çekme politikasının iç piyasada daralma yaşatabileceğini kaydeden Sönmez, "Artmış dolar ve faiz, maliyetleri, enflasyonu yükseltir. Gelirler, enflasyonun gerisinde kalınca, bir de işsizlik eklenince ağır bir geçim sorunu yeniden boy atar. Bütçe açığını daraltmak, kaçınılmaz bir operasyondur" dedi.

Sönmez, "Bu ağır operasyon, seçim öncesinde halı altına itilmişti, bugün bir mecburiyet" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sönmez'in açıklamaları şöyle:

"Bir haftada %10 artan dolar, önümüzdeki hafta 24-25TL’yi görür. Yabancıları iştahlandırır. İçeride de TL faizleri artırılmalıdır ki gelsinler. Faizler artarken kredi faizleri yükselir, piyasa buz keser. Bankalar kredileri geri toplamakta zorlanır, yatırım başlamaz, iç piyasa daralır.

Talep düşünce buna dayanamayan firmalar işçi çıkarmaya başlar. Artmış dolar ve faiz, maliyetleri, enflasyonu yükseltir. Gelirler, enflasyonun gerisinde kalınca, bir de işsizlik eklenince ağır bir geçim sorunu yeniden boy atar. Bütçe açığını daraltmak, kaçınılmaz bir operasyondur

Bütçe açığı karşısında yeni vergiler gelir, sosyal harcamalar kısılır. Erdoğan, Şimşek'i bu operasyon için görevlendirdi ve yerel seçimlere 2-3 ay kalana kadar bu kara kış hüküm sürecektir. Kitlelerin yapacakları şey, partilerini "adam" etmek, sokakta, sendikada örgütlenmektir.

Bu ağır operasyon, seçim öncesinde halı altına itilmişti, bugün bir mecburiyet. Olacaklara seyirce kalınırsa, herkese ağır bir ekonomik ve siyasi tokada dönüşür. Direniş bugünden örgütlenirse, 2024 yerel seçimleri için anlamlı bir yığınağa dönüşür, Saray rejiminin ömrünü kısaltır."

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