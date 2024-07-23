Dolar Merkez'in kararına odaklandı

Temmuz aynın başından bu yana sert yükselişlerin hakim olduğu dolar kuru, yeni haftaya başlarken, yükseliş trendini bir miktar dizginledi.

Yurtiçi piyasalarının merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatay bir banda yerleşen kur, gelecek karara odaklandı.

Haftanın ilk işlem gününü 32,82 33,08 aralığında geçiren kur, günü 32,84 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise 08.30’da 32,88 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. Temmuz ayında başlattığı yükselişine mola veren Euro/TL merkezin kararı öncesinde yatay bir seyirde bulunuyor.

Dünü 35,77 – 36,08 aralığında geçiren Euro/TL günü 35,80 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 35,85 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkiliyor. Bugün yurtiçinde tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevrildi.

Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. TCMB’nin vereceği karar yurtiçi piyasalarında etkili olabilir. Karar metninde TCMB’nin gelecek aylarda vereceği karara ilişkin sinyaller yer alabilir.

TCMB PİYASA ANKETİ YAYIMLANDI

Dün yurtiçinde TCMB’nin piyasa katılımcı anketi takip edildi. Yayımlanan ankete göre dolar 37,75 lira olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi bu ayki ankette 37,37 indi. Haziran anketinde dolar tahmini 12 ay sonra için 41,41 TL’ydi. Fakat bu ayki ankette 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise artış kaydederek, 41,52 olarak tahmin edildi.

Yurt dışı kanada bakıldığında bu hafta ABD tarafında büyüme rakamları verisi takip edilecek. Bu veri dolar tarafında etkili olabilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ