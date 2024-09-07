Dolar mı? Borsa mı? Altın mı? Haftanın kazandıranı belli oldu

Dolar, altın ve borsa...Bu üçlü yatırımcısını bu hafta üzdü. Borsa değer kaybetti. Dolar düşüş yaşadı...Ve altın da bu hafta kaybettirenler kulübünde yer aldı.

BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kaybı yaşadı. Endeks haftayı en düşük 9 bin 768,60 puanı en yüksek de 10.159,21 puanı gördü. BIST 100 endeksi kapanışı da 9.771,16 puandan yaptı.

KÜLÇE ALTIN DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,29 azalışla gösterdi. Gram alın resmi piyasada 2 bin 749 liraya gerilerken, Kapalıçarşı'da bugün 2,811 liradan fiyatlandı. cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,02 düşüşle 18 bin 343 liraya indi.

Geçen hafta sonu 4 bin 617 liraya kadar yükselen çeyrek altının fiyatı ise 4.605 liraya geriledi.

DOLAR DÜŞTÜ

Dolar da tıpkı borsa ve altın gibi kaybettirenler kulübünde yer aldı. Dolar yüzde 0,26 değer kaybetti. Dolar 33,9790 liraya inerken, Euro ise döviz bazında kazandıranlar arasında yer aldı. O kazanç da yüzde 0,03 olarak kayıtlara geçti. Euro 37,6970 liradan işlem gördü.

YATIRIM FONLARI KAZANÇI

Aç mideye dini telkin

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,44 ve emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kazandı. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu