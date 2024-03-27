Dolar sabah sürprizi yaptı

Büşra Kapan
Dolar sabah sürprizi yaptı
Türk Lirası’ndaki değer kaybı hız kesmeden devam ediyor. TL’deki kayıplarla dolar/TL’de de yükselişler sürüyor.

Dolar/TL kuru hafta ortasında 32,22 seviyesinde bulunuyor. Kur dün 32,17’den güne başlamıştı. Bugün ise bu seviyeden yükselişler başlatarak yükseliş trendine devam ediyor.

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Euro tarafında da yükselişler görülüyor. Euro/TL 34,99 ile 35,00 TL sınırına dayandı.

Düne 34,89 sevisinde başlayan Euro’da yükselişlerini hızlandırarak 35,00 TL sınırına dayandı.

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YURTİÇİ PİYASALARINA YÖNELİK GELİŞMELERE BAKILDIĞINDA S&P’İNİN BÜYÜME TAHMİNİ İZLENDİ

S&P Global, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e ve 2025 için yüzde 2,7'den yüzde 3'e revize etti.

ABD tarafında ki gelişmelere bakıldığında; hafta içinde büyüme verileri ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek.

Fed, kişisel tüketim harcamaları verisini enflasyonun göstergesi olarak kabul ediyor.

ABD tarafında yaşanacak bu gelişmeler dolar tarafında hareketlilik meydana getirebilir.

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