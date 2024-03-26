Fabrika gibi okul. İki aylık cirosu 11 milyon lira

Kaynak: AA
Fabrika gibi okul. İki aylık cirosu 11 milyon lira
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, okullara sıra, masa ve dolap, il genelindeki parklara da bank, çardak ve kameriye üreterek hem mesleki tecrübe kazandı hem de lisenin gelirine katkı sağladı.

Okulun farklı alanlardaki atölyelerinde yaptıkları üretimle mesleğini öğrenen öğrenciler, eğitim kurumlarının da mobilya ihtiyacını karşılıyor.
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Metal Teknolojisi alanlarında okuyan 70 öğrenci, 13 öğretmen gözetiminde 500 bank ve 200 çardak üretti.

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Öğrencilerin yaptıkları bu üretimle 2023’ün ilk iki ayında sağladığı ciro 11 milyon TL’yi gördü.
Nitelikli ustalar yetiştiriliyor
Okul müdürü Bülent Yıldız, okulda metal, mobilya, tesisat, inşaat, bilişim motor ve elektronik bölümlerinde kent geneli için birçok donatı malzemesi ürettiklerini söyledi.

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Yıldız, öğrencilerin hem kalifiye eleman olarak yetiştirildiğini, hem de döner sermaye işletmesi olarak elde edilen kardan para kazandığını belirtti.
Yıldız, öğrencilerin bu üretimle kamu sektörüne hizmet sağladığını aktararak firmaların okula sık sık ziyarette bulunduğunu ifade etti.
Bu firmaların kalifiye eleman talebinde bulunduğunu da söyledi.

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Okulun öğrencilerinden Şiyar Deniz, "Her sabah okula gelerek işbaşı yapıyoruz. Hocalarımızla konuşup, planlarımızı yapıyoruz. Çatılı piknik masaları, banklar yapmayı öğreniyoruz. Okul bitince iş yeri açma belgesi veriyorlar. Okulu bitirince mobilya dükkanı açmayı planlıyorum." Değerlendirmesinde bulundu.

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