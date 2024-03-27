Kot pantolona bile sansür uyguladılar. Kafa aynı kafa yasakçı kafa

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Kot pantolona bile sansür uyguladılar. Kafa aynı kafa yasakçı kafa
Kuzey Kore devlet televizyonundan ilginç sansür...Dönemin liderinin 1990 yılında koyduğu yasak nedeniyle televizyon programındaki sunucunun üstündeki kot pantolon sansürlendi. İşte o güldüren yasağın fotoğrafı.

Kuzey Kore'de güldüren yasağa sansür uygulaması...Kuzey Kore Devlet televizyonunda sabah saatlerinde Alan Titchmarsh'ın sunduğu 'Bahçe Sırları' programı haber konusu oldu. Çünkü programda ilginç bir sansür yaşandı. O sansüre neden ise 'kot pantolon yasağı'...

BBC televizyonunun 2010 yılı programlarını yayınlayan Kuzey Kore Devlet televizyonu sunucunun giydiği kot pantolon televizyonculukta 'Blur' olarak bilinen buzlama yöntemiyle kapatılarak, sansürlendi. Peki o sansürün nedeni neydi?

'Blue jean' yani kot pantolonlar, Kuzey Kore'de emperyalizminin simgesi olarak görülüyor. Onun için de kesinlikle giymek yasak. Hal böyle olunca da sansür uygulamak gerekiyor diye düşünen televizyon yöneticileri sansür uygulamaya karar vermişler. Çünkü yasağı koyan, şimdiki lideri Kim Jong-Un'un babası. Televizyon yöneticileri başlarına bir şey gelmesin diye herhalde böyle düşünmüşler.

Yasak ilk olarak 1990'larda dönemin lideri Kim Jong-il tarafından konuldu. Jong-il, kot pantolonların başta Amerika olmak üzere batı emperyalizminin simgesi olduğunu ve sosyalist bir devlette yeri olmadığını savundu. Yasak böylece başladı. 34 yıldır da sürüyor...

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Kim Jong-il

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