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Piyasaların bir bileni İslam Memiş maliyeti yükselince alamadım diye üzülenlere altın yerine bunu önerdi

İslam Memiş, yükselen maliyet nedeniyle altın alamayanlara flaş önerilerde bulundu. Memiş, bakın altının yerine ne önerdi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 17:56
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Dolar ve euro fırlatılınca altın almak imkansız hale geldi. Piyasaların bir bileni İslam Memiş maliyeti yükselince alamadım diye üzülenlere altın yerine bunu önerdi

Piyasaların bir bileni İslam Memiş maliyeti yükselince alamadım diye üzülenlere altın yerine bunu önerdi
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Piyasaların bir bileni İslam Memiş, altın alamayanlara flaş bir öneride bulundu.

Dolar ve euro fırlayınca altına ulaşmak Türkiye vatandaşları için neredeyse imkansız hale gelmişti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alamayanlara önerilerde bulundu:

"Altının maliyetinin altından kalkmak zorlaşıyor. Türkiye’de özellikle son iki yılda gümüş farkındalığı oluştu. Gelenekçi yatırımı tercih eden vatandaşlarımız altın biriktiriyordu. Son iki yılda bankalardaki rakamlara baktığımızda gümüşte yüzde 100’ü geçen artış oldu

"Gümüş alımı da aynı altın gibi fiziki olarak yapılabiliyor, bankalar aracılığı ile de gümüş alımı yapılabiliyor. Gelecek yıllara baktığımızda gümüşte gram bazında ve ons bazınca ciddi yükselişler olacaktır. Gümüş de altın gibi uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Gümüş yatırımcısının altına göre biraz daha fazla sabırlı olması lazım."

Altın fiyatlarının yüksek olmasının gümüşe ilgiyi artırdığını söyleyen Memiş, "Bizim geleneklerimizde altın takı kültürü vardır. Bu dönemde altın fiyatları yüksek olduğu için vatandaşların talebi gümüşe arttı. Altın alamayan insanlar takı kültürünü gümüş olarak devam ettirebilir. Gümüş sikkeler takı kültürümüzün yok olmasını önlemiş olacak. Yatırımcılar finansal piyasalarda gümüşe talep gösteriyor. Takı kısmında ise yeni yeni talep oluşmaya başladı. Takı da altından gümüşe geçmek kolay bir süreç değildir. Zaman içerisinde takı törenlerinde gümüş daha fazla tercih edilecektir" dedi. 

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