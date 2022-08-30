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Reuters’tan korkutan analiz: En ağır darbeyi Türkiye alacak

Reuters'ın analizine göre FED'in uzun süreli yüksek faiz politikası kararı, Türkiye ekonomisine hasar verecek ve enflasyonist baskıyı daha da artıracak.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 06:15
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 09:40
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En ağır darbeyi Türkiye alacak. Reuters’tan korkutan analiz

Reuters’tan korkutan analiz: En ağır darbeyi Türkiye alacak
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İngiliz Reuters haber ajansı tarafından bugün yayımlanan bir analize göre, gelişmekte olan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta sinyalini verdiği uzun süreli yüksek faiz politikası kapsamında en kırılgan ekonomiler konumda.

Haberde, New York merkezli finansal analiz şirketi S&P Global'in, Türkiye ile birlikte Güney Afrika ve Arjantin'de finansal kurumların borç verme riskini yüksek ya da çok yüksek olarak sınıflandırdığı hatırlatılıyor.

Cornell Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Eswar Prasad, "FED'in faiz oranlarını artırması ve (oranların) yüksek kalması Sri Lanka ve Türkiye gibi sınırın eşiğindeki ekonomilere hasar verecektir." diyor ve ekliyor:

"İki ile üç yıllık bir zaman diliminde işler zorlaşmaya başlayacaktır...FED'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı kesinleşirse baskılar hemen hissedilebilir."

Powell, 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada FED'in büyümeyi kısıtlamak için gerektiği kadar faiz artıracağını ve şu anda bankanın yüzde 2 hedefinin üç katından fazla seyreden enflasyonu düşürmek için oranları "bir süre daha" yüksek tutacağını söylemişti.

ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek düzeyinde ve henüz zirveyi görmediği düşünülüyor. S&P Global; Çin, Hindistan ve Endonezya dahil olmak üzere birçok ülkede finansal kurumların kredi riskinin yüksek veya aşırı yüksek olduğunu söylüyor.

"KRİZ ZAMANI"

New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'ndan Profesör Peter Blair Henry, "FED için kriz zamanı" yorumunu yapıyor ve ekliyor:

"Son 40 yılın güvenilirliği tehlikede, bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde hasara yol açıp açmadığına bakılmadan ne olursa olsun enflasyonu düşüreceklerdir."

Birçok gelişmekte olan ülke dolar cinsinden borçlanıyor. FED'in faizleri yükseltmesi, borç alma maliyetlerini yükseltiyor. Buna ek olarak gelişmekte olan ülkelerin risk primini yükselterek borç almasını daha da güçleştiriyor. Yüksek faizin, doların gelişmekte olan ekonomi para birimleri karşısındaki değerini yükselterek ithalat maliyetlerini yukarı çekeceği ve enflasyonist baskıyı artıracağı öngörülüyor.

Haberde Çin ve Hindistan gibi ülkelerin bu baskıdan etkilenmediği ancak Türkiye ve Arjantin gibi daha küçük ülkelerin açıkça bundan mağdur olduğu belirtiliyor. IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, "Sınırda olan ekonomilerimiz ve düşük gelirli ekonomilerimizde halihazırda reel yatırım getirileri sorunlu ya da sorunluya yakın seviyelere yükselmiş durumda." diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

"Düşük gelirli ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ı ile gelişmekte ve sınırda olan 20 ülke bu durumda. Hâlâ piyasalara erişimleri var ancak borçlanma koşulları kesinlikle çok kötüleşti." ifadelerini kullandı.

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Abbas
30.08.2022 07:43
Ölmüşüz FED den mi korkacağız, biz düşük faiz ve Kur korumasın da direneceğiz, ya herro, ya merro  
 
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