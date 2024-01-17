Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Kaynak: İHA
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte detaylar...
İstanbul serbest piyasada Dolar ve Euro'nun güne başlangıç fiyatları belli oldu.

Türk Lirası'nın Dolar ve Euro kuru karşısındaki değer kaybı sürüyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte detaylar...

İstanbul Kapalıçarşı'da 30,1190 liradan alınan dolar 30,1210 liradan, 32,7220 liradan alınan euro ise 32,7240 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 30,10 liradan, euro ise 32,74 liradan satılmıştı.

Türk Lirası, 2024 başından bugüne yüzde 1.8 değer kaybetti.

17 OCAK 2024 SAAT 09.45 İTİBARIYLA KUR DURUMU

Dolar: 30,11

Euro: 32,74

Gram Altın: 1.954,246

Çeyrek Altın: 3.195,19

Yarım Altın: 6.390,38

Cumhuriyet: 12.741,68

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