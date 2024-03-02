Euro'da bir ilk. Ekrana bakanlar şaştı kaldı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı ortaya çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.062,36, seviyelerine çıkarken en yüksek 9.450,48 puanı gördü.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 2,27 artışla 2.073 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı ise yüzde 2,26 artarak 13 bin 931 liraya yükseldi. Doların fiyatı ise yüzde 1,49 artışla 31,5560 lirayı gördü.

EURO KAPALI PİYASADA 34 LİRAYI GEÇTİ

Euro/TL kurunun satış fiyatı haftayı yüzde 0,61 yükselişle 33,9100 liradan tamamladı. 2 Mart Cumartesi günü tarihinde ise serbest piyasada euro ilk kez 34 lirayı aşarak rekor kırdı. Kur 34,10 TL seviyesine kadar çıktı.

KRİTİK AÇIKLAMALAR ART ARDA GELECEK

Şu an ise tüm gözler euroyu etkileyecek üç önemli açıklamaya çevrildi. Gelecek hafta salı günü Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe günü ECB'nin faiz kararı, cuma günü Avro Bölgesi'nde büyüme verileri gözlenecek. Uzmanlar, ECB'nin gelecek hafta düzenleyeceği toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirtti.