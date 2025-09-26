Dolar ve euro ne durumda? Piyasalarda gün ortası! (26 Eylül 2025)

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5730 liradan, avro 48,5900 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kaybederek 11.259,28 puana geriledi. Dün 11.377,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,73 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 118,27 puan ve yüzde 1,04 azalışla 11.259,28 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.237,53 puanı, en yüksek 11.366,82 puanı gördü.Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,35, teknoloji endeksi yüzde 0,95, mali endeks yüzde 0,79 ve hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükselirken 76'sı düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank olarak sıralandı.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 752 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,48, bileşik getirisi yüzde 39,81 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 149,8 düzeyinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3 bin 752 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 azalışla 68,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa günün ilk yarısında geriledi (26 Eylül 2025)

