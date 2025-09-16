Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (16 Eylül 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 artarak 11.011,73 puana çıktı. Dün 11.000,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,77 puan ve yüzde 0,31 yükselişle 11.034,02 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,48 puan ve yüzde 0,1 artışla 11.011,73 puana yükseldi.Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.999,98, en yüksek 11.095,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,83, sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,47 geriledi.

Önceki kapanışa kıyasla, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47’si değer kazanırken 51’i düştü, 2’si sabit kaldı. En çok işlem gören hisseler Sasa Polyester, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank oldu.Altının ons fiyatı 3 bin 698,5 dolar.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,44, bileşik getirisi yüzde 39,76 seviyesinde oluştu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3640 ve dolar/yen paritesi 147 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3120 liradan, avro 48,8510 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 3 bin 698,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 düşüşle 67 dolardan işlem görüyor.

