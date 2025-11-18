Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28 yükselerek 10.728,20 puana ulaştı. Dün 10.698,13 puandan kapanan endeks, güne 28,66 puan ve yüzde 0,27 düşüşle 10.669,47 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,06 puan ve yüzde 0,28 artışla 10.728,20 seviyesinde bulunuyor.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.636,38, en yüksek 10.791,21 puanı gördü.İlk yarıda teknoloji endeksi yüzde 0,26 gerilerken, mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,12 yükseldi.Önceki kapanışa göre BIST 100’de 56 hisse prim yaptı, 41 hisse değer kaybetti, 3 hisse ise değişmedi. En çok işlem gören hisseler Koza Altın, İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi ve ASELSAN oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 41 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar 1,3150, dolar/yen ise 155,2 seviyesinde.İstanbul serbest piyasada dolar 42,3340 TL, avro 49,1260 TL’den alıcı buluyor.Altının ons fiyatı yatay seyirle 4.041 dolar, Brent petrolün varili ise %0,3 düşüşle 63,6 dolardan işlem görüyor.