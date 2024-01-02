Dolar ve Euro yeni haftaya böyle başladı! İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar ve Euro yeni haftaya böyle başladı! İşte detaylar...
Dolar ve Euro'nun 2 Ocak 2024 Salı gününe başlangıç fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar ve Euro'da son durum belli oldu. Dolar 29,6730 liradan, Euro ise 32,7360 liradan haftaya başladı.

Son kapanış olan Cuma günü Dolar 29,55 liradan, Euro ise 32,66 liradan satılmıştı.

Dolar/TL, yıla 18,73 seviyesinde başlamış, yıllık yüzde 57 yükselişle 29,50 seviyesine çıkmıştı. Yıla 20 seviyesinden başlayan Euro/TL ise yüzde 63 yükseliş gösterdi ve 32,6 seviyesinden işlem gördü.

2 OCAK 2024 SAAT 09.26 İTİBARIYLA GÜNCEL RAKAMLAR ŞU ŞEKİLDE:

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Dolar: 29,67

Euro: 32,75

Gram Altın: 1.978,83

Çeyrek Altın: 3.235,40

Yarım Altın: 6.470,80

Cumhuriyet: 12.902,03

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