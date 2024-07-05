Dolar yeniden hareketlendi

Hafta başından bu yana bir miktar gevşemeler yaşayan dolar kuru, yeni günde hafif yükselişler sergiliyor. Dünü 32,49 – 32,62 aralığında geçiren dolar kuru, günü 32,54 seviyesinde kapattı.

Haftanın son işlem gününde ise 32,60 seviyesinde yukarı yönlü hareketlenmeler sergiliyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işle gününde hafif yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir sergileyen Euro/TL, yeni günde de bir miktar toparlanmalar sergiliyor.

Dünü 35,12- 35,32 seviyesinde geçiren Euro/TL, günü 35,27 seviyesinde geride bıraktı. Haftanın son işlem gününde ise aynı saat diliminde 35,29 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Hafta başından bu yana karışık seyir sergileyen dolar endeksi, yeni günde satıcılı seyir sergiliyor. Dünü 105,038 - 105,367 aralığında geçiren dolar endeksi günü 105,120 seviyesinde geride bıraktı.

Haftanın son işlem gününde aynı saatte 105,24 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel çapta yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkisini sürdürüyor. Bugün piyasaların radarında ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi yer alıyor. Bu veri Fed’in kararını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Bugün 15.30’da açıklanacak olan bu veri dolar tarafını etkileyeceğinden, dolarla beraber, para piyasaları ve emtialarda etkilenebilir.

USDTRY 4 SAATLİL GRAFİK

EURTRY 4 SAATLİK GRAFİK