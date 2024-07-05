Dolar yeniden hareketlendi

Büşra Kapan
Dolar yeniden hareketlendi

Dolar kuru haftanın son işlem gününde hafif yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

Hafta başından bu yana bir miktar gevşemeler yaşayan dolar kuru, yeni günde hafif yükselişler sergiliyor. Dünü 32,49 – 32,62 aralığında geçiren dolar kuru, günü 32,54 seviyesinde kapattı.

Haftanın son işlem gününde ise 32,60 seviyesinde yukarı yönlü hareketlenmeler sergiliyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işle gününde hafif yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir sergileyen Euro/TL, yeni günde de bir miktar toparlanmalar sergiliyor.

Dünü 35,12- 35,32 seviyesinde geçiren Euro/TL, günü 35,27 seviyesinde geride bıraktı. Haftanın son işlem gününde ise aynı saat diliminde 35,29 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Hafta başından bu yana karışık seyir sergileyen dolar endeksi, yeni günde satıcılı seyir sergiliyor. Dünü 105,038 - 105,367 aralığında geçiren dolar endeksi günü 105,120 seviyesinde geride bıraktı.

Haftanın son işlem gününde aynı saatte 105,24 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel çapta yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkisini sürdürüyor. Bugün piyasaların radarında ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi yer alıyor. Bu veri Fed’in kararını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Bugün 15.30’da açıklanacak olan bu veri dolar tarafını etkileyeceğinden, dolarla beraber, para piyasaları ve emtialarda etkilenebilir.
USDTRY 4 SAATLİL GRAFİK

usdgr.jpg

EURTRY 4 SAATLİK GRAFİK

eurgr.jpg

doalr1m.jpg

euroresim1.jpg

İlgili Haberler
Doların yeni hamlesi ne?
Doların yeni hamlesi ne?
Son Haberler
Muğla’da deprem Gündem
Muğla’da deprem
Hasat eylül ayında başlayacak: 400 ton rekolte bekleniyor Yaşam
Hasat eylül ayında başlayacak: 400 ton rekolte bekleniyor
Ailelere sibel zorbalık ve çocuklar uyarıları Sağlık
Ailelere sibel zorbalık ve çocuklar uyarıları
Mersin’de trafik kazası. 1 ölü Yerel Haberler
Mersin’de trafik kazası. 1 ölü
Sıcaklarda soğuk ve buzlu içeceklere dikkat! Uzmanlar uyarılarını açıkladı Sağlık
Sıcaklarda soğuk ve buzlu içeceklere dikkat! Uzmanlar uyarılarını açıkladı
Mehmet Şimşek kendi koyduğu tedbirleri deldi. Bakanlık tuvaletini 24 Milyon liraya yeniletiyor Ekonomi
Mehmet Şimşek kendi koyduğu tedbirleri deldi. Bakanlık tuvaletini 24 Milyon liraya yeniletiyor