Dolar yeniden tırmanışa geçti. Merkez Bankası’nı dinlemedi

Büşra Kapan
Dolar yeniden tırmanışa geçti. Merkez Bankası’nı dinlemedi
Dolar bildiğiniz gibi… İbresi yukarı doğru. Merkez Bankası'nın flaş 500 puanlık artışının ardından bir anda neye uğradığın şaşıran dolar 32,41 liralık seviyeden şok bir hareketle 31,87 liraya kadar geriledi. Ancak bu gerileme kısa sürdü. Dolar 500 baz puanlık artışı görmezden geldi. Çünkü dolar haftanın son iş gününde eski yerine doğru ilerleyişe geçti.

Dolar Cuma gününe 32,15’ten gözünü açtı. Hatta 32,21 liraya kadar yükseldi. Dolar öğle saatlerinde 20 kuruşluk bir gerilemeyle 32,00 seviyesine düştü. Saatler 15,03'ü gösterdiğinde ise kur 31,99 gören dolar inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

FLAŞ 500 PUANLIK ARTIŞ

Dün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. Merkez Bankası beklentilerin üzerinde faizleri 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltti. Anadolu Ajansı'nın yaptığı ankette, ekonomistler Merkez Bankası’nın faizi sabit tutacağı yönünde görüş bildirirken, Amerika'nın 2. Bankası BofA ile Deutsche Bank 500 baz puanlık tahminleriyle, TCMB'nin yaptığı faiz artışını tutturdu.

Ayrıca TCMB'nin haftalık para ve banka yayımlanan istatistiklerine göre dolar rezervlerinde de gözle görülür gerileme dikkat çekiyor.

Yayımlanan verilere göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolar azalış göstererek 74 milyar 891 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar düzeyindeydi.

İşte bu gelişmeler çerçevesinde yön arayan doların geri çekilmesine rağmen, analistlere göre ibresi yukarı olacak...

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