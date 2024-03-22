Dünyanın en pahalı para biri hangisi biliyor musunuz? Dolar,euro, sterlin diyenler yanıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en pahalı para biri hangisi biliyor musunuz? Dolar,euro, sterlin diyenler yanıldı
Dünyanın en pahalı para birimi dolar mı, euro mu sterlin mi? Aslında hiçbiri değil. İşte yanıtı.

Dünyada en pahalı para birimi hangisi sorusunun yanıtı bilin bakalım hangisi çıktı. Yanıtı belli de dolar, euro, sterlin, İsviçre Frangı değil. İşte o para birini Kuveyt'e ait. Kuveyt Dinarı (KWD) dünyanın en pahalı birimi. 1 Kuveyt Dinarı 3,25 dolar. 1 Kuveyt Dinarı 3 euroya eşit. Türk parası karşılığına gelince ise 1 Kuveyt Dinarı 103, 94 lira...Anlayacağınız hem doları hem de euroyu katlarken, TL'nin 100 katından pahalı.

KUVEYT DİNARI NEDEN BU KADAR DEĞERLİ

Kuveyt dünyanın petrol ihracatının yüzde 10'nun karşılıyor. Kuveyt yıllardır ödemelerini Amerikan doları üzerinden değil Kuveyt dinarıyla talep ediyor. Bundan dolayı para birimi ve bu para birimine talep fazla olduğu için değerleniyor. Kuveyt Anayasasına göre bütün doğal kaynaklar devletin malı .Sonuç olarak Kuveyt dinarı bu kadar değerli olmasının zeminini sahip olduğu petrol hazırlıyor. Hal böyle olunca da KWD'nin değeri yıllardır dünyada ilk sırada yer alıyor.

kuveyt-dinari22222.jpg

dinar4444.jpg

İlgili Haberler
Taşıt kredisi sınırları değişti. Araç alacaklar dikkat
ABD’li dev banka Merkez Bankası’nın faizi ne zaman indireceğini açıkladı
İBB Tansu Çiller'in trilyonluk arazisinin plan değişikliğini iptal etti. Tansu Çiller'e karalar bağlatacak haber
Dolar yeniden tırmanışa geçti. Merkez Bankası’nı dinlemedi
Almanlar 74 yıllık ortaklığı bitirdi. En büyük markalarına şok darbe
Son Haberler
Irak’ta deprem Gündem
Irak’ta deprem
Diyarbakır’da yağmur. Cami ve evleri su bastı Gündem
Diyarbakır’da yağmur. Cami ve evleri su bastı
Orhan Yıldırım'a ilk satış kendi editöründen geldi! 'İki gözüm önüme aksın haber benim değil' dedi Spor
Orhan Yıldırım'a ilk satış kendi editöründen geldi! 'İki gözüm önüme aksın haber benim değil' dedi
Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle başvurdu. Ölümcül hastalığa yakalandığını öğrendi Sağlık
Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle başvurdu. Ölümcül hastalığa yakalandığını öğrendi
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine bayram düzenlemesi Gündem
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine bayram düzenlemesi
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş: Adana'yı ayağa kaldıracağım Gündem
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş: Adana'yı ayağa kaldıracağım
Beşiktaş resmi imzayı açıkladı Spor
Beşiktaş resmi imzayı açıkladı