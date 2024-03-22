Dünyanın en pahalı para biri hangisi biliyor musunuz? Dolar,euro, sterlin diyenler yanıldı

Dünyada en pahalı para birimi hangisi sorusunun yanıtı bilin bakalım hangisi çıktı. Yanıtı belli de dolar, euro, sterlin, İsviçre Frangı değil. İşte o para birini Kuveyt'e ait. Kuveyt Dinarı (KWD) dünyanın en pahalı birimi. 1 Kuveyt Dinarı 3,25 dolar. 1 Kuveyt Dinarı 3 euroya eşit. Türk parası karşılığına gelince ise 1 Kuveyt Dinarı 103, 94 lira...Anlayacağınız hem doları hem de euroyu katlarken, TL'nin 100 katından pahalı.

KUVEYT DİNARI NEDEN BU KADAR DEĞERLİ

Kuveyt dünyanın petrol ihracatının yüzde 10'nun karşılıyor. Kuveyt yıllardır ödemelerini Amerikan doları üzerinden değil Kuveyt dinarıyla talep ediyor. Bundan dolayı para birimi ve bu para birimine talep fazla olduğu için değerleniyor. Kuveyt Anayasasına göre bütün doğal kaynaklar devletin malı .Sonuç olarak Kuveyt dinarı bu kadar değerli olmasının zeminini sahip olduğu petrol hazırlıyor. Hal böyle olunca da KWD'nin değeri yıllardır dünyada ilk sırada yer alıyor.