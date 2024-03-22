Merkez Bankası’nın ne kadar faiz artıracağını bilen banka yeni bir bilgi açıkladı. TL’de neler olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sürpriz kararla faizleri artırma kararı verdi. Deutsche Bank'tan Oliver Harvey, Christian Wietoska ve Yiğit Onay'ın hazırladığı 21 Mart tarihli raporda Türk lirasında uzun pozisyona yeniden güven duyulduğu aktarıldı.

Yayımlanan raporda bankanın 10 gün önce, TCMB rezervlerinde yaşanan baskı sebebiyle yaklaşan seçim ve enflasyonda yukarı yönlü sürpriz yaşanan bir ortamda uzun vadeli Türk lirası carry trade pozisyonlarında kâr alımı yaptığı, fakat TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışı sonrasında uzun pozisyonlara yeniden girme konusunda artan bir şekilde güven duyduğu aktarıldı.

Yapılan son faiz artışının rezervler üzerindeki baskıları gevşeteceğini tahmin eden banka Türkiye'nin dezenflasyon hedeflerinin gitgide daha gerçekçi göründüğüne dikkat çekti

"CARİ DENGE DAHA İYİ GÖRÜNÜMDE"

Bankanın raporunda cari dengenin daha iyi bir görünümde olduğuna da yer verildi.

Banka uzun vadeli TL pozisyonlarına yeniden girmek için daha güvenli olduğunu söylese de seçimlerden sonra politik ekonomi tarafındaki risklerle ilgili de teyakkuzda kaldığını aktardı.