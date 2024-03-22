1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı
Kaynak: Tele1
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Faiz, 500 baz puan artışla yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıktı. Karar sonrası bankalar da mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. “1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?” sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 1

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 43.191,26 TL

Vade Sonu Tutar: 1.043.191,26 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 2

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 55

Net Kazanç: 45.683,06 TL

Vade Sonu Tutar: 1.045.683,06 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 3

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 44.021,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.044.021,86 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 4

DENİZ BANK

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 43.191,26 TL

Vade Sonu Tutar: 1.043.191,26 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 5

FİBABANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 41.530,05 TL

Vade Sonu Tutar: 1.041.530,05 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 6

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Kazanç: 41.530,05 TL

Vade Sonu Tutar: 1.041.530,05 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 7

N KOLAY

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Kazanç: 39.868,85 TL

Vade Sonu Tutar: 1.039.868,85 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 8

ENPARA

Faiz Oranı: yüzde 46,5

Net Kazanç: 38.622,95 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.622,95 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 9

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 37.377,05 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.377,05 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 10

GARANTİ

Faiz Oranı: yüzde 44

Net Kazanç: 36.546,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.546,45 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 11

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: yüzde 42,56

Net Kazanç: 35.350,38 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.350,38 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 12

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: yüzde 45

Net Kazanç: 37.377,05 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.377,05 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 13

AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 54

Net Kazanç: 44.852,46 TL,

Vade Sonu Tutar: 1.044.852,46 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 14

VAKIFBANK

Faiz Oranı: yüzde 46

Net Kazanç: 38.207,65 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.207,65 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 15

QNB FİNANS

Faiz Oranı: yüzde 39,75

Net Kazanç: 33.016,39 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.016,39 TL

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1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı 16

HALKBANK

Faiz Oranı: yüzde 35

Net Kazanç: 29.071,04 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.071,04 TL

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