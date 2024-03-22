1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Faiz, 500 baz puan artışla yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıktı. Karar sonrası bankalar da mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. “1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?” sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

1 /16 ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 52 Net Kazanç: 43.191,26 TL Vade Sonu Tutar: 1.043.191,26 TL 2 /16 TEB Faiz Oranı: Yüzde 55 Net Kazanç: 45.683,06 TL Vade Sonu Tutar: 1.045.683,06 TL 3 /16 ODEA Faiz Oranı: Yüzde 53 Net Kazanç: 44.021,86 TL Vade Sonu Tutar: 1.044.021,86 TL 4 /16 DENİZ BANK Faiz Oranı: Yüzde 52 Net Kazanç: 43.191,26 TL Vade Sonu Tutar: 1.043.191,26 TL 5 /16 FİBABANK Faiz Oranı: Yüzde 50 Net Kazanç: 41.530,05 TL Vade Sonu Tutar: 1.041.530,05 TL 6 /16 ANADOLU BANK Faiz Oranı: yüzde 50 Net Kazanç: 41.530,05 TL Vade Sonu Tutar: 1.041.530,05 TL 7 /16 N KOLAY Faiz Oranı: yüzde 48 Net Kazanç: 39.868,85 TL Vade Sonu Tutar: 1.039.868,85 TL 8 /16 ENPARA Faiz Oranı: yüzde 46,5 Net Kazanç: 38.622,95 TL Vade Sonu Tutar: 1.038.622,95 TL 9 /16 YAPIKREDİ Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 37.377,05 TL Vade Sonu Tutar: 1.037.377,05 TL 10 /16 GARANTİ Faiz Oranı: yüzde 44 Net Kazanç: 36.546,45 TL Vade Sonu Tutar: 1.036.546,45 TL 11 /16 HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: yüzde 42,56 Net Kazanç: 35.350,38 TL Vade Sonu Tutar: 1.035.350,38 TL 12 /16 TÜRKİYE FİNANS Kâr Payı Oranı: yüzde 45 Net Kazanç: 37.377,05 TL Vade Sonu Tutar: 1.037.377,05 TL 13 /16 AKBANK Faiz Oranı: yüzde 54 Net Kazanç: 44.852,46 TL, Vade Sonu Tutar: 1.044.852,46 TL 14 /16 VAKIFBANK Faiz Oranı: yüzde 46 Net Kazanç: 38.207,65 TL Vade Sonu Tutar: 1.038.207,65 TL 15 /16 QNB FİNANS Faiz Oranı: yüzde 39,75 Net Kazanç: 33.016,39 TL Vade Sonu Tutar: 1.033.016,39 TL 16 /16 HALKBANK Faiz Oranı: yüzde 35 Net Kazanç: 29.071,04 TL Vade Sonu Tutar: 1.029.071,04 TL