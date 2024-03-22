1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı
1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı
Kaynak: Tele1
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Faiz, 500 baz puan artışla yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıktı. Karar sonrası bankalar da mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. “1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?” sorusunun yanıtı ortaya çıktı.