Dolarda adem-i muvazenet devam ediyor

Merkez Bankası (TCMB) kademeli güçlendirecek parasal sıkılaştırmanın enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edeceği mesajı verirken dolar/TL 26’nın üzerinde rekora yakın seviyelerde hareket ediyor.

Dolar/TL, önceki kapanışına göre, yüzde 0,28 artarak 26,02 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru, pazartesi günü kapanışta 26 liranın altına gerilemişti.

Euro/TL ise 28,49 seviyesinden fiyatlanıyor. Euro kuru, haftanın ilk işlem gününü 28,30 liradan tamamlamıştı.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,09'luk düşüşle 1,09 seviyesinde bulunuyor.

Kur korumalı mevduat dönüşlerinin yoğun şekilde devam etmesiyle birlikte döviz likidite ihtiyacının karşılanması için dün kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolar tutarında döviz satış yapıldı.

Kamu kontrollü piyasa düzenine ilişkin regülasyonların hâlâ devrede olmasına karşın bankacılar ve yetkililer TCMB’nin haziran ayının üçüncü haftası itibarıyla rezervlerini döviz politikasında kullanmayı “tamamen bıraktığına” dikkat çekiyorlar. Süreç TCMB rezervlerini belirgin artırırken TL büyük bölümü seçim sonrası olmak üzere bu yıl yüzde 28’in üzerinde değer kaybı yaşadı.

BANKACILAR 1 MİLYAR DOLAR ARTIŞ HESAPLADI

TCMB net uluslararası rezervleri kur seviyesi belirleme amaçlı rezerv satışlarına son verilmesiyle 23 Haziran ile sona eren haftada 8.7 milyar dolar ile veri tarihinin en büyük artışını kaydederek 9.2 milyar dolara yükseldi.

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı piyasaların 1.5 gün açık olduğu geçen hafta net rezervlerde yaklaşık 1 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesapladı.

Net rezervler 2 Haziran’da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen üç haftada 14.9 milyar dolar toparlandı.

TCMB geçen bir yılda devreye aldığı önlemlerle ihracatçıların satmak zorunda olduğu dövizleri rezervine kattığı için yılda 100 milyar dolara yakın rezerv elde edebiliyor. Seçimler öncesi bu tutarın tamamı hatta bazen daha fazlası TL’nin değerine etki edecek şekilde piyasaya satılıyordu.