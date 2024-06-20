Dolarda bayram etkisi

Bayramdan önce rekor tazeleyen kur, bu yükselişini bir miktar dizginleyerek yatay seyirde bulunuyor.

Uzun süredir 32,20- 32,40 aralığında hareketlenen dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta bu aralığı yukarı yönlü aşarak rekor tazeledi. Hafta başında da bu seyrini sürdüren dolar kuru, hafta başında 32,88 ile bir rekor daha kırdı.

Yeni günde ise bu yükselişini dizginleyen kur, sabah seansında 10.10’da 32,53 seviyesinde bulunuyor.

Kurda son zamanlarda görülen denge arayışı piyasalar tarafından yakından izleniyor. Özellikle kritik bölge olarak adlandırılan uzun süredir aynı bölgede konumlanan, kur, bu alana yukarı yönlü aşarak rakor üstüne rekor kırdı.

EURO/TL TARAFINDA SON DURUM

Euro/TL tarafında da görünüm aynı. Son zamanlarda 34,80- 35,02 aralığında fiyatlanan Euro/TL, hafta başında 35,22 seviyesine ulaşarak sert yükselişler sergiledi.

Bu seviyede kalıcılık sağlayamayan, Euro/TL, yeni günde yatay bir seyir sergiliyor. Yeni günde Euro/TL’nin aynı saat diliminde 35,01 seviyesinde bulunduğu görülüyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Yurt içi tarafta piyasaların kapalı olması, TL varlıklarında sakin seyri gündeme getiriyor.

Bu hafta Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklandı.

ABD tarafında ise perakende satışlar verisi aylık bazda yüzde 0,1 ile azalış kaydetti.

Makro ekonomik verilerden etkilenen para piyasaları gelecek olan verilere odaklandı.