Dolarda yön arayışı sürüyor

Düzenleme: Büşra Kapan
Dolarda yön arayışı sürüyor

Dolar kuru haftanın son işlem gününde yatay bant üzerinde bulunuyor.

Hafta başından bu yana sert yükselişler sergileyen dolar kuru, rekor üstüne rekor kırdı. 33,12 lirayla rekor kıran kur, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısına odaklandı.

TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasanın beklentisi de faizin bu seviyede tutulacağı yönündeydi. Karar metninde, aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın mayısta geçici bir kesintiye uğradığını ifade etti.

Dünü 32,78 – 32,95 aralığında geçiren kur, günü 32,80 seviyesinde geride bıraktı. Haftanın son işlem gününde ise 08.15’te 32,96 seviyesinde yatay bant üzerinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftayı yatay bantta kapatmaya doğru ilerliyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününden bu yana sert yükselişlerin hakim olduğu Euro/TL’de yeni günde daha yatay seyrin olduğu görülüyor. Dünü 35,12 – 35,36 aralığında geçiren Euro/TL, günü 35,20’de geride bıraktı.

Haftanın son işlem gününde ise 35,25 seviyesinde bulunuyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Dün Yurtiçi tarafta takip edilen TCMB faiz kararı TL varlıkları üzerinde etkili oldu. Dolar kuru ve borsa tarafında etkili olan bu karar borsada yükseliş getirirken, dolar kurunda daha yatay bir seyri gündeme getirdi.

ABD tarafında ise büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 1,4’lük büyüme ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise 233 bin olarak açıklandı.

DOLAR/TL 4 SAATLİK GRAFİK

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EURO 4 SAATLİK GRAFİK

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