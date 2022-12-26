Dolarda yeni rekor

Yaklaşık üç aydır 18.68 etrafında işlem gören dolar kuru haftaya yeni zirve seviyesinden başladı.

Dolar kuru sabah 18,83'e yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından 18,68 seviyesine geriledi.

TL'de bu sabah yaşanan hareketlilik ardından TL'deki değer değişimlerinin kalıcı olup olmadığı, devam edip etmeyeceği piyasalarda yakından takip edilecek. Bazı bankacılar mevcut politikada TL'deki değer değişimlerinin bir "kamu tercihi" olarak da nitelendirdikleri için yetkililerin açıklamaları da izlenecek.

Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasaların çoğu Noel nedeniyle kapalı. Bugün Asya, Avrupa ve ABD piyasaları kapalı geçtiğimiz hafta rekor yükselişine devam eden BİST 100, Cuma gününü 5.454 puandan kapattı. Endeksin bugün de pozitif seyrini koruması beklenirken kur cephesinde bugün bir miktar yükseliş var.

FED'İN DİKKAT ETTİĞİ ENFLASYON GÖSTERGESİNDE AZALMA

Ülkede, kişisel tüketim harcamaları, kasımda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış kaydederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 5'ten yüzde 4,7'ye geriledi.

ABD'de yeni konut satışları ise kasımda aylık yüzde 5,8 artışla 640 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, söz konusu verilerle birlikte Fed'in beklenenden daha uzun süre faiz artırabileceğine yönelik endişelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu kaydederek, makroekonomik verilerin yakından takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.

Cuma günü, New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,59, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,53 yükseldi.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, bölgenin doğal gaz tedarikine ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Rusya'dan yapılan açıklamada Yamal-Avrupa boru hattının doğal gaz akışına hazır olduğu belirtilirken, Avrupa tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 geriledi.

Asya'da açık olan piyasalar sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ederken, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede artan vaka sayılarına karşın ekonomik aktivitede canlanmaya işaret eden sinyaller dikkati çekerken, Çin'in en büyük iki şehri Şanghay ve Pekin'de hayatın yavaş yavaş da olsa normale dönmesi olumlu karşılanıyor.

Öte yandan bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda bankanın enflasyon hedefine ulaşana kadar para politikasında sıkılaşmaya gitmeyeceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseliş kaydetti.