Doların patronundan sinyal geldi. Yatırımcılar dikkat

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell, güçlü ekonomiye ilişkin kanıtların ek faiz artışını gerektirebileceğini belirterek ek faiz artışı mesajı verdi.

Doların patronundan sinyal geldi. Yatırımcılar dikkat

Haber 3'te yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, güçlü ekonomiye ilişkin kanıtların ek faiz artışını gerektirebileceğini belirterek, Fed’in faiz politikasında ‘temkinli’ biçimde ilerlediğini söyledi.

Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Belirsizlikleri ve riskleri göz önüne aldığımızda ve geldiğimiz noktaya bakıldığında Komite temkinli biçimde ilerliyor. Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir" dedi ve ek faiz artışlarına yeşil ışık yaktı.

Powell enflasyon konusuna da değindiği konuşmasında "Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi. Enflasyonda düşüş patikası zorlu olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı. ABD’de 2022’de yüzde 9’un üzerine çıkan yıllık enflasyon yüzde 3,7’ye gerilese de hala yüzde 2’lik hedefin üzerinde seyrediyor.

Powell ayrıca düşük enflasyona sürdürülebilir dönüşün, ekonomide trendin altında büyümeyi gerektirebileceğini söyledi.

Jeopolitik gerilimin son derece yükseldiğine de vurgu yapan Powell, bu durumun temel risk unsuru olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Powell, yeni ve eski belirsizliklerin para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevlerini de zorlaştırdığını dile getirdi.

İş gücü piyasasına dair ise Powell, “Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Powell'ın bu konuşması ise işsizlik başvurularının son 9 ayın en düşük seviyesinde olduğunun açıklandığı günün ilerleyen saatlerinde geldi.

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