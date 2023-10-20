Türk Lirası Türk Lirası karşısında bile değer kaybetti. Bu da oldu

Türkiye’de ekonomik kriz etkilerini her kesime derinden hissettirirken, Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı da hız kesmeden devam ediyor.

Elazığ'da bulunan bir fırın, Türk Lirası'nın değer kaybının boyutlarını ortaya çıkardı.

Fırın, 100 TL'lik madeni parayı 110 TL karşılığında almaya başladı. Bu gelişme, ülkedeki ekonomik durumu ve Türk Lirası'nın değer kaybını gözler önüne serdi.

TL’NİN DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBI SERÜVENİ

Öte yandan Türk Lirası bütün para birimlerinde olduğu gibi dolar karşısında da hızla değer kaybetmeye devam ediyor. TL’nin son dönemde yaşadığı hızlı değer kayıpları ise kronolojik olarak şöyle sıralandı;

10.08.2018: Rahip Brunson krizi

“Rahip Brunson” kriziyle 2018 yazında büyük satışların yaşandığı gün, TL’nin de son 5 yıl içerisindeki en kötü günü olarak tarihe geçti. Kur, yüzde 15,67 artarak günü 6,42 seviyesinden kapattı.

23.11.2021: Faiz indirimleri

Faiz indirimleri nedeniyle TL’de sert satışların görüldüğü 2021’in son döneminin en kötü günü olarak kayıtlara geçti. Dolar TL karşısında yüzde 12’den fazla değerlenerek 12,81 seviyesini gördü.

27.12.2021: KKM sonrası ilk atak

Kur, yüzde 9,69 artarak 10,50 seviyesinden başladığı günü 11,68’den noktaladı.

29.12.2021: KKM etkisi sürdü

Dolar kuru, yüzde 7,07 arttı. Günü 11,79’dan açan kur, 12,63 seviyesinden kapattı, zirve nokta olarak ise 12,69’u gördü.

07.06.2023: 1,5 yılın en kötü günü

Dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 7,40'tan fazla yükselerek 23,20 seviyesine ulaştı ve rekor kırdı.