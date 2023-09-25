Dolmuşla uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli yakalandı

Kütahya'da, Bursa'dan dolmuş sefer hatları ile uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şüpheli, uygulama sonucu yakalandı.

KAYNAK: İHA
Dolmuşla uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli yakalandı

Kütahya Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen H.İ.D. isimli şahsı gözaltına aldı. Ekipler tarafından şüphelinin dolmuşun bagaj kısmına attığı 18 gram bonzai, 5 gram metamfetamini ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“Şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı”

H.İ.D isimli şüpheli şahsın daha öncesinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ve cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Şüphelinin hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kaydı olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin son 1 aylık çalışmalarında, 150 gram metamfetamin, 50 gram bonzai ve 10 gram esrar ele geçirildi. 5 şahıs uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.

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