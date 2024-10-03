Domaniç Dağları'nda eşsiz sonbahar manzaraları: Sonbahar renkleri sis bulutlarıyla birleşti

Düzenleme: Kaynak: AA
Domaniç Dağları'nda eşsiz sonbahar manzaraları: Sonbahar renkleri sis bulutlarıyla birleşti

Kütahya ile Bursa arasındaki Domaniç Dağları'nda sonbaharın renkleri ve sis bulutları birleşerek muhteşem manzaralar oluşturdu.

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı olan Kütahya'nın doğasıyla ünlü ilçesi Domaniç'te, yeşil, sarı ve kahverenginin tonları hakim oldu.

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Hafta sonlarında doğa yürüyüşü meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanı olan bölge, sis bulutlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

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Oksijen deposu olan ormanların eşsiz manzarası, Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kıvrımlı kara yoluyla bütünleşti.

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Yeşil ve sarı tonlara sahip kayın, meşe ve çam ağaçlarının oluşturduğu manzaralar dronla görüntülendi.

İşte o birbirinden güzel kareler...

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