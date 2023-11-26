Domates çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
4 adet doğranmış domates
1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası
3,5 su bardağı su
2 çorba kaşığı un
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
3,5-4 su bardağı su
Üzeri için:
1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Hazırlanışı
Tencereye önce yağı, ardından salçayı ekleyin ve kavurmaya başlayın.
Unu da ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Domatesleri de ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Salça ve domatesler iyice homojen hale gelene kadar kavurun.
Suyunu da ilave edin ve kaynatın.
Tuz ve karabiberini de ekleyin. Ardından blender ile çekin. Çorba bu işlemle beraber hazırdır.