Domates tarlasını dolu vurdu

Muğla’nın Datça ilçesinde sağanak yağışı sonrası yağan dolunun vurduğu yaklaşık 60-70 dönüm güz domatesi tarlası sonra kullanılamaz hala geldi.

KAYNAK: İHA
Domates tarlasını dolu vurdu

Datça’da Temmuz-Ağustos aylarında fideleri dikilen Datça Güz domatesinde Kasım-Aralık aylarında hasat yapılırken, hasadın sor döneminde Datça’da etkili olan dolu yağışı domates tarlalarına büyük zarar verdi.

aw092792-02.jpgDatça Emecik Mahallesine etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı tarlalarda hasat dönemi gelen ve önümüzdeki günlerde hasadı yapılacak domatesler doludan zarar gördü.

aw092792-03.jpg Emecik Mahallesinde üretici Cumali Ahır taraşındaki hasat için hazır olan kırmızı domates ve yeşil domateslerin doludan sonra eridiğini ve kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

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