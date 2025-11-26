Süper Lig devi Fenerbahçe, yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Domenico Tedesco'nun takınmın başına geçmesiyle bambaşka bir çehreye bürünen sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.

Öte yandan Domenico Tedesco, takımının başında muhteşem bir istatistik yakaladı.

Domenico Tedesco İsmail Kartal'ı solladı! - Resim : 2

DOMENICO TEDESCO FENERBAHÇE TARİHİNİN 2. SIRASINDA YER ALDI

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında 10 lig maçına çıktı. Genç çalıştırıcı, bu mücadelelerde 2.40 puan ortalaması yakalamayı başardı. Tedesco, 2.38 puan ortalamasına sahip eski teknik direktör İsmail Kartal'ı geride bırakmayı başardı.

