Domenico Tedesco kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu. Sarı lacivertli kulüp, Tedesco ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Domenico Tedesco, 12 Eylül 1985'te İtalya'nın Rossano kentinde doğdu.

2006'da ASV Aichwald kulübünde altyapı antrenörü olarak göreve başlayan Tedesco, 2008'de Stuttgart altyapısında çalıştı.

Daha sonra Stuttgart ve Hoffenheim'ın U17 ve U19 takımlarından teknik direktörlük yapan Tedesco, A takım teknik direktörlüğüne Mart 2017'de Erzgebirge Aue'de adım attı.

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözüldü

SCHALKE VE SPARTAK MOSKOVA DÖNEMİ

2017-2018 sezonu başında Schalke'ye imza atan Tedesco, 1,5 sezon takımda kaldı. İlk sezonunda Bayern Münih'in ardından 63 puanla Bundesliga'yı ikinci tamamlayan mavi-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağladı.

Bir sonraki sezon lige üst üste mağlubiyet serisiyle başlayan Tedesco yönetimindeki Schalke, "Devler Ligi"nde Galatasaray'ın da yer aldığı grubu 11 puanla 2. tamamladı ve son 16 turunda Manchester City'ye elendi. Şubat ve mart aylarında alınan mağlubiyetlerle birlikte İtalyan teknik adamla yollar ayrıldı.

2019-2020 sezonunun ekim ayında Rus ekibi Spartak Moskova'nın başına geçen Domenico Tedesco, ilk sezonunda ligi 39 puanla 7. bitirdi. Sonraki sezonda ise 57 puan topladı ve şampiyon Zenit'in 8 puan gerisinde 57 puanla 2. tamamladı.

TEK KUPASINI LEIPZIG'DE KAZANDI

Ekim 2021'de rotayı Almanya'yı çeviren Tedesco, RB Leipzig ile anlaşma sağladı.

İlk sezonunda Almanya Kupası'nı kazanırken, Avrupa Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı elde etti. İskoç ekibi Rangers ile oynadığı bu turun ilk maçını 1-0 Leipzig kazanırken, rövanşı ev sahibi 3-1'lik skorla kazandı ve Tedesco'nun takımı kupaya veda etti.

Leipzig, Bundesliga'yı ise 58 puanla 4. sırada tamamladı. Tedesco, Leipzig'in başında 2. sezona kötü başladı. Ligde ilk 5 maçta 5 puan topladı. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı alınan farklı mağlubiyetler sonucu yollar ayrıldı.

Tedesco, Alman ekibinde 38 maçta 1.87 puan ortalaması elde etti.

SON OLARAK BELÇİKA'YI ÇALIŞTIRDI

Domenico Tedesco, Şubat 2023 -Ocak 2025 tarihleri arasında Belçika A Milli Takımı'nı çalıştırdı. Belçika'da ilk 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Tedesco, ilk yenilgisini 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya karşı aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ise istenilen sonuçlar alınamadı. Belçika, Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve İsrail ile mücadele ederken 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Tedesco, Belçika'nın başında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 1.75 puan ortalaması yakaladı.