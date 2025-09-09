Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözüldü

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine sona verilmesinin ardından teknik direktör arayışı sona erdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama göre, Domenico Tedesco ile anlaşma sağlandı. Tedesco'nun yardımcılığını ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gökhan Gönül yapacak.

Todesco'nun 2 yıllık anlaşmaya imza attığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.

2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır."

Son olarak Belçika Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco; Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge Aue'de teknik direktör olarak görev aldı.

Domenico Tedesco kimdir?

ALİ KOÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Futbol akademisi proje tanıtım töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Takımımızı şampiyon yapmak elbette en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir. Tüpraş Stadı'nda Avrupa Ligi Finali oynamak en büyük hedefimiz" dedi.

"Son adımımız ise kurulan güçlü futbol kadrosunun DNA'sına ve Fenerbahçemizin hücuma dayalı, coşkulu futbol geleneğini en uygun hocayı seçmekti, kolay olmadı" diyen Koç, şunları söyledi:

"Sezonun bu döneminde alternatifler de sınırlı. Ancak yaptığımız verilere, analizlere, geçmiş performanslara, Avrupa'daki durumlara, çalışılan kadrolara baktığımız zaman yani ortak bir futbol aklıyla yaptığımız değerlendirme sonucunda Domenico Tedesco'yu göreve getirmeye karar verdik. Kendisi de Allah'ın izniyle birkaç saat sonra inmiş olacak. Popülizme değil, veriyle desteklenerek alınan bu kararın, bu birlikteliğin her iki taraf içinde fırsat olacağına, bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inancımız tamdır."