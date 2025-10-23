Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe, evinde Nice'i mağlup ederek moral bulmuştu. Kanarya'nın Kadıköy'de bugünkü konuğu ise Stuttgart.

Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğe adım attığı kulüp olan Stuttgart, Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yaptı. 7 maç sonunda 5 galibiyet, 2 yenilgi ile 3. sırada yer alıyor. Alman ekibinin, Avrupa Ligi'nde ise 1'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor.

DOMENICO TEDESCO TAKIMLA GÖRÜŞTÜ

Kanarya'da teknik direktör Domenico Tedesco, son Karagümrük maçında galibiyete rağmen oynanan futbol beğenilmediği için eleştirilen öğrencilerine sahip çıktı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, son idmanda futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Tedesco'nun oyuncularına kendilerinde bulunan potansiyeli artık sahada göstermeleri gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Tedesco, "Hepinize güveniyorum. İyi oyun ve galibiyetlerle bu süreci aşacağız." dedi.