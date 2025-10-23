Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE VE STUTTGART'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, El Khannous.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, sakatlık sonrasında çalışmalara başlayan Jhon Duran ve kaleci Ederson'u son durumlarına göre kadroya alabileceği belirtiliyor.

AVRUPA'DA 293. RANDEVU

Fenerbahçe, Stuttgart'ı mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.