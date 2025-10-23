UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon tek temsilcimiz olan Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt'i ezici bir oyunla 3-1 mağlup etmeyi başardı. İstatistikleri adeta altüst eden sarı-kırmızılıların galibiyetini usta isimler bugünkü köşelerinde değerlendirdi.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"ICARDI LEBLEBİ GİBİ ATARDI"

"Abartmadan söylüyorum dün gece öyle bir maç oynandı ki, 8-3 de bitebilirdi 3-3 de. Icardi isim olarak çok büyük bir oyuncu ama sahada yürüyecek hali yok. Dün iyi bir Icardi olsaydı Osimhen'in kaçırdığı golleri leblebi gibi atardı. Ama Osimhen enerjisiyle, çabukluğuyla ve takım oyunuyla dün gece rakibi çok bunalttı. Stoperleri çıkarmadı ve Galatasaray'ın attığı gollerde bunun büyük rolü vardı. İlk 30 dakikada sarı-kırmızılılar rakibin kafasını güreşteki gibi yerden kaldırtmadılar."

(Erman Toroğlu/Sözcü)

"OSIMHEN FAKTÖRÜ..."

"Osimhen faktörü Galatasaray’ın mutlak üstünlüğünün en önemli parçasıydı. Osimhen’in çıkışı sonrası yediği baskı, onun etkisinin de kanıtı gibiydi. Bodo savunması onunla baş etmenin çok uzağındaydı. Sonuç olarak Sarı Kırmızılılar iç sahada kazanmanın belirleyici olacağı Şampiyonlar Ligi’nde, ikinci maçında da müthiş bir oyunla sonuca gitmeyi başardı."

(Bülent Tuncay/Karar)

"OSIMHEN TAM BİR CANAVAR"

"Galatasaray'ın neden Osimhen'i transfer ettiğini şimdi daha iyi anladınız mı! 75 milyon Euro'luk maliyet çok tartışılsa da bu adamın bunu fazlasıyla hak ettiği ortaya çıktı. 2 gol attı... Önde baskı yaptı, istasyon oldu, her topa kafa soktu. Adamları kovaladı! Önde yaktığı ateş ile Galatasaray'a otoban açtı. Hep oyunun içindeydi. Oyunda kaldığı 73. dakikaya kadar Galatasaray, Osimhen ile çok top kazandı, pozisyona girdi. Attıkları 2 değil 3-4 bile olabilirdi. Adam tam bir canavar. Kafa, ayak, her yeriyle atıyor."

(Murat Özbostan/Sabah)

"OKAN BURUK RESİTALİ"

"Dünkü oyun baştan sona bir Okan Buruk resitaliydi. Genç yaşta şampiyonluk gösterilerini derinlik ve renk kazandıran, heyecan katan hoca dünkü Şampiyonlar Ligi maçını da sabır ve sükunet ile kazandı. Elbette bu kazançta Galatasaray’ın oynayan tüm oyuncularını da kutlamalıyız."

(Atilla Gökçe/Milliyet)