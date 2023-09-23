Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Şırnak'ta domuz avına çıkan R.D., arkadaşı Osman Pusat’ı kazara av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan Pusat hayatını kaybederken, R.D. gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, domuz avına giden iki arkadaştan R.D., domuz zannettiği Osman Pusat’a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pusat’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, R.D. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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