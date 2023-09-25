Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede öldü

Tokat'ta kontrolden çıkan bir araç, refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki Hira Sever, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede öldü

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Tokat Merkez Çevre Yolunda gerçekleşti. Sivas istikametine gitmekte olan R.K. idaresindeki Volkswagen marka 06 AK 1196 plakalı araç, yol kenarında bulunan fefüje çarparak takla attı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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Yaralılar ambulansla Tokat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır çocuklardan Hira Sever (9) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Hira'nın annesi, babası ve 2 kardeşinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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