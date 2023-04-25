Domuz sürüsü karayoluna indi. Sürüye çarpan otomobil pert oldu

Kastamonu'da karayoluna inen domuz sürüsü kazaya sebebiyet verdi. Domuz sürüsünün arasına dalan otomobil pert olurken 4 domuz telef oldu.

Domuz sürüsü karayoluna indi. Sürüye çarpan otomobil pert oldu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir otomobil, yola çıkan domuz sürüsünün arasına daldı. Kazada 4 domuz telef olurken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ, DOMUZLAR TELEF OLDU

Kaza, Daday-Kastamonu karayolu Daday Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Şefliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan K.K. idaresindeki otomobil, bir anda yola çıkan domuz sürüsünün arasına daldı.

Otomobilin çarptığı 4 domuz telef oldu. Kazaya karışan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

DOMUZLAR KEPÇE İLE KALDIRILDI

Kazanın ardından bölgeye gelen Daday Belediyesi ekiplerince telef olan domuzlar kepçe yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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