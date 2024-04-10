Donald Trump: Biden İsrail'deki durumun kontrolünü tamamen kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Donald Trump: Biden İsrail'deki durumun kontrolünü tamamen kaybetti
5 Kasım'da gerçekleşecek Amerika Başkanlık seçimleri için çalışmalarını devam ettiren Donald Trump, mevcut başkan Biden'a yüklendi.

Bütün dünyanın gözü kulağı 5 Kasım 2024, Salı günü gerçekleşecek Amerikan Başkanlık Seçimlerine çevrilmişken Trump'tan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Önümüzdeki seçimlerde Demokrat Parti tarafından tekrar aday gösterilen mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e açıktan destek vermesine karşı bugüne kadar en sert tepkiyi gösteren kişi eski ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olması kesinleşen Trump, seçim çalışmaları için son sürat koştururken rakibine sataşmayı da ihmal etmedi.

Bu sabah saatlerinde kameraların karşısına çıkan Trump "Biden İsrail'deki durumun kontrolünü tamamen kaybetti, İsrail'i terk etti. Demokratlara oy veren ya da Biden'a oy veren herhangi bir Yahudi'nin kafasını muayene ettirmesi gerekir" diye konuştu.

Biden'ın Trump'ın bu hakaretvari eleştirisine nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

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