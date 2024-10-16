Donald Trump Jr.'ın Türkiye'de yatırım yapacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Donald Trump Jr.'ın Türkiye'de yatırım yapacak

Donald Trump’dan Kasım ayındaki ABD seçimlerinden sonra Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Trump Türkiye’deki inşaat ve turizm sektörlerinde yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediğini ifade etti.

Donald Trump Jr., Türk iş insanı Can Uzunhekim ile Sırbistan’da yaptığı görüşmede, Kasım ayındaki ABD seçimlerinden sonra Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Uzunhekim, Trump Jr.’ın Türkiye’ye olan hayranlığını ve ülkeyi iyi tanıdığını ifade etti. Yemekte Türkiye’nin yatırım potansiyeli ve inşaat projeleri üzerine de konuşuldu. Trump Jr., özellikle inşaat ve turizm sektörlerinde yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediğini belirtti.

Ziyaretin detayları yılbaşında netleştirilecek ve bu durum, Türk iş insanları için büyük fırsatlar sunacak. Uzunhekim, Trump şirketler grubunun dünya çapında bir referans olacağını vurguladı.

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