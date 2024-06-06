Donald Trump'ın karısı skandalın ardından bakın ne yaptı

Eski First Lady Melania Trump, günler sonra ortaya çıktı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 seçimlerinden önce eski porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas için kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Olay tüm dünyada bomba etkisi yaratırken tüm Trump Ailesi adeta ortadan kaybolmuştu.

Herkes özellikle Melania Trump’ın ne yapacağını merakla beklerken, eski First Lady ve 18 yaşındaki oğlu Barron, Newyork’taki Trump Tower'dan ayrılırken görüntülendi. Her zamanki gibi çok şık görünen eski model, kıyafet seçimiyle de büyük yankı uyandırdı.

54 yaşındaki Trump, tulumu ve 17 bin dolarlı çantasıyla Trump Tower’ın kapısında bekleyen gazetecilere yakalandı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Trump ve oğlu New Jersey'deki malikanelerine doğru gitmek üzere hızlıca arabaya bindi.

Donald ve Melania geçen ay Barron Florida'da liseden mezun olduğunda törene katılmışlardı.