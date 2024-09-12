Donald Trump’ın şapkaları Adıyaman'dan

PROMOTÜRK’e üye firmalar, Amerika’ya bayrak, flama, kalem, kupa, anahtarlık gibi promos­yon ürünleri ihracına başladı. 500 milyar TL’lik hacme sahip olan promosyon sektörünün 500 bin kişi­ye de istihdam sağladığı belirtildi.

PROMOTÜRK Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, Donald Trump’un seçim kampan­yasında kullanılan şapkaların, Adı­yaman’da faaliyet gösteren Zirve Şapka tarafından üretildiğini söyledi.

ŞAPKALARDA MADE İN TÜRKİY YAZIYOR

Mehmet Yücetürk, Zirve Şapka’nın Do­nald Trump’ın seçim kampan­yalarını yürüten ajansın talebiyle 100 bin adet şapka gön­derdiğini aktarırken, “Trump’ın kendisini destekleyen seçmenlerine dağıttığı ve başına taktı­ğı şapkada ‘Made in Türkiye’ imzası var." dedi. Yücetürk 600 kişi ekibi bulunan Zirve Şapka’nın Donald Trump’tan gelen talebi bir haftalık üretimle tamamlayarak teslim tarihinden önce teslim ettiğini söyledi.

PROMOTÜRK'ün 1000’e yaklaşan üyesi olduğunu belirten Yücetürk "Bizler ihraca­ta büyük önem veriyoruz. Yakın zamanda promosyon ve hediye­lik eşyada ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.