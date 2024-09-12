Donald Trump’ın şapkaları Adıyaman'dan

PROMOTÜRK’e üye firmalar, Amerika’ya bayrak, flama, kalem, kupa, anahtarlık gibi promosyon ürünleri ihracına başladı. 500 milyar TL’lik hacme sahip olan promosyon sektörünün 500 bin kişiye de istihdam sağladığı belirtildi.
PROMOTÜRK Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, Donald Trump’un seçim kampanyasında kullanılan şapkaların, Adıyaman’da faaliyet gösteren Zirve Şapka tarafından üretildiğini söyledi.
ŞAPKALARDA MADE İN TÜRKİY YAZIYOR
Mehmet Yücetürk, Zirve Şapka’nın Donald Trump’ın seçim kampanyalarını yürüten ajansın talebiyle 100 bin adet şapka gönderdiğini aktarırken, “Trump’ın kendisini destekleyen seçmenlerine dağıttığı ve başına taktığı şapkada ‘Made in Türkiye’ imzası var." dedi. Yücetürk 600 kişi ekibi bulunan Zirve Şapka’nın Donald Trump’tan gelen talebi bir haftalık üretimle tamamlayarak teslim tarihinden önce teslim ettiğini söyledi.
PROMOTÜRK'ün 1000’e yaklaşan üyesi olduğunu belirten Yücetürk "Bizler ihracata büyük önem veriyoruz. Yakın zamanda promosyon ve hediyelik eşyada ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.