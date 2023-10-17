Dondurma kamyonunda ölüler!!!

Yüzlerine, gözlerine kan saçılmış sabiler...

Korkunun esiri olmuş küçük bedenler...

Ve enkazların ortasında cansız yatan, ya da hastanelere koşanların kucağında, tenlerinden kan dökülen cılız yavrular...

Çocuk ölümleri savaşların kirli yüzüdür vesselam...

Bazen petrol, bazen diğer yeraltı zenginlikleri, bazen sınır savaşları ve bazen diplomatik kavgalar nedeniyle ülkeler kolaylıkla birbirine girerken, savaşların tek kurbanı askerler, siviller ve şehirler olmuyor...

Bırakın İkinci Dünya Savaşı'nda ya da Hitler Almanyası'nda yaşananları, bırakın Vietnam'da ya da İran- Irak Savaşı'nda kaybedilenleri...

Son 40 yıldaki savaşlar bile; kim galip gelirse gelsin, kim mağlup olursa olsun, hangi şehirler yerle bir olursa olsun ve kaç asker ölürse ölsün, bombaların- mermilerin- füzelerin uçuştuğu kanlı topraklara düşen küçük bedenler zihinlerden hiç silinmedi...

İşte önce Körfez Savaşı'nda Irak, sonra dinci teröristlerin Kaddafi'yi linç ettiği Libya ve Afganistan derken, 2011'de Suriye'nin işgali sırasındaki rant savaşlarının ortasında can veren on binlerce çocuk da unutulmadı...

Çocuk katliamının ürkütücü bilançosu!..

Savaşların kirli yüzüne isyan edenler, "UNICEF Dünya Çocukları 2000 Raporu"nu da hiç unutmadılar...

İşte o rapora göre tüm dünyada yaklaşık 540 milyon çocuk, yani her dört çocuktan biri tehlikeli ve istikrarsız ortamlarda yaşıyor...

23 yıl önceki rapor, her yıl mayınlar yüzünden 8 ile 10 bin arası çocuğun öldüğünü ya da sakat kaldığını da ortaya koymuştu...

Çünkü farklı coğrafyalarda, 1990’lardaki silahlı çatışmalarda, iki milyondan fazla çocuk ölmüş, 6 milyondan fazla çocuk ağır yaralanmış ya da sakat kalmış, bir milyondan fazlası ise ailesinden ayrı düşmüştü...

15 milyondan fazla çocuk mülteci konumunda yurtlarından edilirken, psikolojik travma geçirenlerin sayısı ise bilinmiyor...

Ve dinci bir yönetime terk edilen Afganistan'ın çocuklar açısından geride bıraktığı kanlı izlere gelince...

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu "Save the Children" (Çocukları koruyun) verilerine göre, sadece 2005-2019 yılları arasında Afganistan'daki savaşta en az 26 bin çocuk yaşamını yitirmiş ya da yaralanmış...

"Çocuklara karşı savaşı durdurun" başlıklı rapora göre, 2010 yılından bu yana çatışma bölgelerindeki çocuk nüfusu yüzde 37 oranında artmış...

Aynı dönemde, çocuklara silah verilmesi gibi suistimaller de yüzde 174 artış göstermiş...

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise, 2013 ile 2017 arasında, silah seslerinin susmadığı 10 ülkede, beş yaşın altında en az 870 bin çocuğun hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yaşamını yitirenlerin 550 bini bebek!..

Aynı dönemde ölen savaşçıların sayısı ise sadece 175 bin.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2019'da tüm dünyada devam eden savaş ve çatışmalar nedeniyle 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetmiş.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yıllık olarak yayınlanan ve çatışma bölgelerindeki çocukların güvenliğine eğilen raporda, Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen’de hayatını kaybeden çocuk kurbanlar başı çekiyor.

Suriye, İsrail, Filistin…

İşte yine büyüklerin savaşı ve işte yine küçük kurbanlar...

UNICEF'e göre, Suriye'de 2011 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 12 bin çocuk hayatını kaybetti ve yaralandı...

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell'a göre, Ukrayna'da patlak veren savaşın başlangıcından bu yana en az 972 çocuk şiddet nedeniyle öldü veya yaralandı...

İsrail-Filistin hattı ise son yıllarda çocuk ölümleri açısından dehşet verici kanlı manzaralar sunmaya devam ediyor;

İsrail'in 2021'in Mayıs ayında Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren 227 Filistinli'den 63'ü çocuktu, aralarında 6 aylık bebekler de vardı... Aynı dönemde Gazze'den İsrail'e atılan roketler 2'si çocuk, 12 İsrailli'yi öldürmüştü...

Filistin Enformasyon Bakanlığı 2020'deki açıklamasında, "İsrail'in Filistin topraklarının işgaline karşı 28 Eylül 2000'de başlatılan ve 8 Şubat 2005'te son eren İkinci İntifada'dan Ekim 2019'a kadar geçen süre zarfında 3 bin 97 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü, on binlerce çocuğun da yaralandığını" duyurmuştu...

Hem İsrail, hem Filistin kaynaklarının resmi açıklamalarına göre bölgede son 12 gündür süren savaşta ise ölü sayısı 4.000'i, yaralı sayısı 10 bini aştı. Ölenlerin en az 600'ü çocuk...

Evet; Türk ve dünya basınına İsrail- Filistin savaşından yansıyan en kahredici görüntüler de çocuk ölümleri...

Ve yazının başından itibaren dikkat çekilen verilerin anımsatılmasının asıl nedeni ise, artık morglarda yer kalmayan Filistin'de, çocuk cesetlerinin de dondurma kamyonlarında bekletiliyor olması...

Dondurmaya en tutkulu yaştaki çocukların, ateş topuna dönen sokaklarda can verip, soğuk kamyonlarda son yolculuklarına uğurlanmasının utancı tüm insanlığın değil mi?..