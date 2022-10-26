26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bakanlık dondurmaya el attı

Tarım ve Orman Bakanlığı, dondurma üretimiyle ilgili yeni kriterler belirledi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 11:36
Takip Et

Dondurma üretimine yeni kriterler getirildi

Bakanlık dondurmaya el attı
+
Aa
-

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15 olacak.

Tebliğle dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Buna göre, dondurmada hacim artış oranı en fazla yüzde 100 olacak. Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15'i yakalayacak.
Fındık, fıstık, ceviz, Antepfıstığı, badem gibi sert kabuklu meyve çeşnileriyle yapılan dondurmalarda ise, bu çeşnilerin bir veya birkaçının birlikte kullanılması halinde toplam çeşni oranı kütlece en az yüzde 5'i bulacak.

DONDURMADA AROMA VERİCİ BULUNMAYACAK

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak. Çeşnili dondurmalardaki çeşni maddesinin adı ürün adıyla kullanılacak. Tebliğ kapsamında yer alan ve tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde 100 kullanıldığı ürünlerde, sütün ait olduğu hayvan türü ürün adıyla kullanılabilecek. Çeşni maddesi bulunmayan dondurmalarda, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak ancak sade dondurmada sadece vanilya aromalarının kullanımına izin verilecek.

AA

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Alkole yine zam geldi
4
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
5
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.