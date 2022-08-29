Maraş dondurmacısı çocukla dalga geçerken dondurmayı kaptırdı. Herkese rezil oldu

Kahramanmaraş dondurmacıları, müşterilerine yaptıkları şakalarla biliniyorlar. Dondurmacılar müşterini türlü türlü şakalarla ve oyunlarla gülümsetiyorlar.

Ancak bu kez tam tersi oldu. Küçük bir çocuk dondurma almak istedi.

Dondurmacı ise uzattığı dondurma çubuğuyla çocuğu şakalamak istedi.

Ancak işler tam tersi işledi. Küçük çocuk dondurma çubuğunu kaptığı gibi tüm gücüyle dondurma külahını aldı.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Videoya ise, “Çok kral bir hareket. Devrim dediğin bu olsa gerek” yorumları yapıldı.

Bir başka kullanıcı ise “Helâl sana be koçum, bu çocuk aldatıcılarına verdiğin dersten dolayı seni kutluyorum,bravo...” şeklinde yorum yaptı.

ÇILGIN DONDURMACI FENOMEN OLMUŞTU

Öte yandan TikTok'ta paylaştığı videolarla fenomen haline gelen, sonrasında diğer platformlarda da paylaşımlarına sürdüren Çılgın Dondurmacı, müşterileri ile yaptığı danslar ile adından sık sık söz ettiriyor. Özellikle YouTube'da bu anların videosunu paylaşan Çılgın Dondurmacı'nın sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunuyor.