Dondurucu soğuklar göletleri dondurdu. Üzerinde halay çektiler

Bitlis'teki yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın atlına düşmesiyle irili ufaklı göletlerin donmasına neden oldu.
Tatvan-Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere mendereslerine yakın irili ufaklı göletler, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle dondu.
Vatandaşlar, donan göletlerin üzerinde yürüyüp kayak yaptı ve halay çekti.
M. Ali Akarsu, “Sıcaklıkların düşmesinden sonra buradaki irili ufaklı göletler donmuş. Buradan geçerken buzlanmayı gördük. Üzerinde kaydık, halaylar çektik” dedi.