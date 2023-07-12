Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay

İstanbul Bayrampaşa'da bir evde dondurucu içerisinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah saatlerinde polise bir ihbar geldi.

Gelen ihbarda, eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde bir ceset olduğu bildirildi. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti.

DONDURUCUDA BULUNDU

Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı.

Dondurucunun bulunduğu ev kime ait tüm bilgiler elde edildi. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu.

Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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